Некоторые клубы до сих пор придерживаются религиозных правил, что может помешать триумфу в Кубке страны.

Спакенбург из третьего дивизиона чемпионата Нидерландов недавно стал полуфиналистом местного Кубка, но добыть желанный трофей может помешать верность религии, сообщает NOS.

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Дело в ортодоксальности клуба, что не позволяет проводить поединки в воскресенье. Финал Кубка Нидерландов традиционно проводится в воскресенье – в этом году это будет 30 апреля. Поэтому в случае выхода в финал Спакенбург рискует не сыграть в поединке за трофей.

Жеребьевка полуфиналов Кубка Нидерландов состоится уже сегодня, 4 марта. Соперниками могут стать кто-то из трио грандов: Аякс, ПСВ и Фейеноорд. В Спакенбурге надеются, что футбольная федерация Нидерландов рассмотрит проведение финального матча в другой день, кроме воскресенья, если команда все же получит путевку в решающий матч.

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