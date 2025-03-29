Брайтон и Ноттингем Форест встретились в битве за вторую путевку в полуфинал Кубка Англии. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Англии 2024/25, 1/4 финала

Брайтон – Ноттингем Форест – 0:0 (серия пенальти – 3:4)

Ранее первым полуфиналистом Кубка Англии стал Кристал Пэлас, который разбил на выезде Фулхэм. В битве за вторую путевку сошлись Брайтон и Ноттингем Форест, который переживает фантастический сезон. Первый тайм прошел при минимуме моментов, хотя чуть больше активности впереди проявлял Брайтон.

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На старте второго тайма команды обменялись острыми моментами: Рюттер пробил чуть выше ворот Ноттингема, а Вербрюгген спас Брайтон после выстрела Гибббс-Вайта. В середине второй половины "лесники" претендовали на пенальти: Андерсон упал в штрафной Брайтона после подката Митомы. Однако, арбитр после просмотра VAR не назначил 11-метровый. Ноттингем имел еще моменты Эланги и Мурильо, но 90 минут завершились с нулями на табло.

В овертайме команды также не порадовали голами. Брайтон имел супершанс после удара Диего Гомеса, но Селс перевел мяч через перекладину. Игра перешла в серию пенальти, где победителем стал Ноттингем Форест. Героем стал Матс Селс, который отразил два 11-метровых – у "лесников" свой удар не реализовал Неко Уильямс.

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