Ноттингем Форест на официальном сайте сообщил о подписании Арно Калимуэндо из Ренна.

Ливерпуль готов отпустить защитника – приход экс-одноклубника Забарного пошатнул его позиции

Сумма трансфера составила 31 с половиной миллиона евро, а контракт рассчитан на 5 лет. Интересно, что Transfermarkt оценивает его в более скромные 22 миллиона. Заметим, что владелец Ноттингем Форест, Евангелиос Маринакис, также является совладельцем Олимпиакоса, за который выступает Роман Яремчук.

Добавим, что Калимуэндо является воспитанником ПСЖ и может сыграть на любой позиции в атаке (но основная – центральный форвард). Последние 3 сезона выступал в составе Ренна, а в прошлой кампании отметился 18 голами и 4 ассистами в 34 матчах во всех соревнованиях. Также провел за олимпийскую сборную Франции 6 матчей (1 гол).

"Я думав, що Клопп хворий": Мак Аллістер про ЧС-2022, вплив Де Дзербі й Слота, дружбу батька з Марадоною та втрату Жоти