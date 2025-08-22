Ноттингем на своем официальном сайте объявил о переходе Дугласа Луиса. Английский клуб арендовал 27-летнего бразильца с правом выкупа, который станет обязательным при соблюдении определенных условий.

Ювентус сообщил, что получит 3 миллиона евро за аренду Дугласа. Если опция выкупа будет активирована, то "лесники" выплатят 25 млн в течение четырех лет. В соглашении также прописаны бонусы – до 3,5 млн. Стоит заметить, что изначально туринцы хотели выручить за бразильца около 50 миллионов евро.

Луис перешел в туринский клуб из Астон Виллы в прошлом году. В Серии А он провел 19 матчей, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

Стоит заметить, что Дуглас Луис отказывался тренироваться, а также выступал с резкими заявлениями, которые не нашли поддержки руководства клуба.

