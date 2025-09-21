Сенсации ЛЧ пообещали ценные подарки за победу над Луниным – известно, что презентуют игрокам
Игроки Кайрата могут получить солидный бонус, если победят Реал в Лиге чемпионов.
Кайрат во втором туре Лиги чемпионов сыграет против мадридского Реала. Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов решил смотивировать команду на игру против “сливочных”, пообещав подарок всем игрокам, которые выйдут на поле.
Айнтрахт и Спортинг одержали победы в первом туре ЛЧ – Соперники отпраздновали в стиле Лаудрупа и унизили капитана
"Дорогие казахстанцы, в день города Алматы, я, как и все патриоты, и мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого Кайрата и Реала. Поэтому, как патриот республики и в преддверии своего дня рождения, обещаю в случае победы Кайрата всем игрокам, которые будут играть, по автомобилю. Алматы – столица мира, Кайрат – чемпион!" – сказал Турсен Алагузов в своем сообщении.
Напомним, что матч Реала и Кайрата запланирован на 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
