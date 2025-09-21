Кайрат во втором туре Лиги чемпионов сыграет против мадридского Реала. Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов решил смотивировать команду на игру против “сливочных”, пообещав подарок всем игрокам, которые выйдут на поле.

"Дорогие казахстанцы, в день города Алматы, я, как и все патриоты, и мы знаем, что через 10 дней состоится игра нашего любимого Кайрата и Реала. Поэтому, как патриот республики и в преддверии своего дня рождения, обещаю в случае победы Кайрата всем игрокам, которые будут играть, по автомобилю. Алматы – столица мира, Кайрат – чемпион!" – сказал Турсен Алагузов в своем сообщении.

Напомним, что матч Реала и Кайрата запланирован на 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

