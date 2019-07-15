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Сенегал – Тунис – 1:0 – видео гола и обзор матча

07:30 103 Читати українською
Сенегал – Тунис – 1:0 – видео гола и обзор матча
Сенегал – Тунис – 1:0 – видео гола и обзор матча

Сборная Сенегала победила Тунис и вышла в финал КАН-2019. Смотрите видео гола и обзор матча Сенегал – Тунис.

100’ Дилан Бронн
 
100’ Дилан Бронн

Кубок африканских наций-2019, 1/2 финала

Сенегал – Тунис – 1:0

Гол: Бронн, 100 (аг)

Нереализованные пенальти: Севе, 81 – Сасси, 75

Сборная Сенегала в драматичном матче вырвала победу в Туниса. В основное время команды не смогли открыть счет и умудрились не реализовать 2 пенальти, а в дополнительное время Сенегалу больше повезло, ведь на 100-й минуте Бронн срезал мяч в собственные ворота.

Сенегал переиграл Тунис в матче с двумя нереализованными пенальти и вышел в финал КАН-2019

Таким образом, Сенегал стал первым финалистом Кубка Африки, где встретится со сборной Алжира.

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Мир Видеоновости Сенегал Сенегал Кубок африканских наций Сенегал - Тунис Тунис Тунис КАН-2019
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