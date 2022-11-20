Защитник Монако Исмаил Якобс пропустит Мундиаль в Катаре из-за административных проблем, сообщает RMC Sport.

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На молодежном уровне 23-летний футболист выступал за сборную Германии, но перед ЧМ-2022 решил сменить гражданство и представлять страну, откуда родом его отец. В сентябре он сыграл за национальную команду Сенегала в двух товарищеских матчах.

К сожалению, юридическая процедура затянулась, и футболисту придется пропустить Мундиаль. Отмечается, что вместо него в национальную команду будет вызван представитель Андерлехта Мусса Ндиайе.

Напомним, ранее из заявки Сенегала из-за травмы вылетел форвард Баварии Садио Мане.

К слову, свой первый матч подопечные Алью Сиссе сыграют в понедельник, 21 ноября, против Нидерландов. Начало встречи в 18:00.

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