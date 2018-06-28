Сенегал – Колумбия: отмена пенальти и неожиданная замена Хамеса – идет второй тайм

Мане зарабатывает пенальти (на самом деле – нет) / Twitter

Сенегал и Колумбия встречаются в матче 3 тура группового этапа ЧМ-2018. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Сенегал – Колумбия начался в 17:00 по киевскому времени.

Первую опасность создали колумбийцы. На 13 минуте Кинтеро опасно пробивал со штрафного, но голкипер Сенегала перевел мяч на угловой. Африканцы ответили еще лучшим моментом. На 17 минуте они поймали "кафетерос" на ошибке и вывели Мане на свидание с голкипером. Центрбек Давинсон Санчес в отчаянном подкате помешал удару, а главный арбитр – серб Мажич – указал на 11-метровую отметку.

Тем не менее, после протестов сборной Колумбии рефери решил прибегнуть к помощи VAR. Просмотрев эпизод, Мажич пенальти отменил – минимальный контакт Санчеса с мячом предшествовал столкновению с лидером Сенегала.

В дальнейшем команды обменялись несколькими ударами по воротам, которые не представляли особой опасности для голкиперов. Особенно разочаровала Колумбия, которой для гарантированного продолжения борьбы на турнире необходима победа, однако действовали подопечные Пекермана несобранно, без особой активности в атаке.

На 31 минуте наставник Колумбии снял с игры Хамеса Родригеса. Тот неохотно уступил место Муриелю и с недовольным лицом прошел мимо тренера в раздевалку. Вообще-то – довольно бледный первый тайм, результат которого устраивал Сенегал.

После отдыха в игре стало больше столкновений, а соответственно и пауз. Моментов по прежнему было негусто, но чувствовалось, что Колумбия увеличивает натиск на ворота Сенегала.

Чемпионат мира-2018. 3 тур, группа F

Сенегал – Колумбия – 0:0