Сенегал – Колумбия: анонс матча ЧМ-2018

Сенегал и Колумбия сыграют в 3-м туре Чемпионата мира 2018 в группе H. "Футбол 24" представляет анонс матча.

Сенегал – Колумбия

28 июня, 21:00. Самара, стадион Самара Арена

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сенегал – Колумбия: прогноз на матч ЧМ-2018

Встреча команд, которые на ЧМ-2018 обыгрывали только Польшу. Сенегал в лучших условиях, ведь может себе позволить и ничью для выхода из группы. Можно и проиграть, но тогда Япония должна уступить полякам еще хуже. Есть вариант, когда у обеих команда будет полное равенство всех показателей, и тогда придется считать карточки. Скажем, обе проигрывают с одинаковым счетом. Сейчас преимущество по фэйр-плей у Японии, у которой на 2 желтые меньше.

Высчитывать, с кем лучше сыграть – Бельгией или Англией – бесполезно по двум причинам. Во-первых, команды в соседней группе играют позже и имеют практически равные показатели. Во-вторых, какая разница, от кого вылетать.

Это также игра команд, которые прекрасно действуют на втором этаже и наказывают соперников за ошибки в защите. Правда обе и сами щедры на подобные подарки. Колумбия сначала погорела на этом, а затем выиграла. "Кафетерос" может устроить и ничья, если японцы проигрывают в параллельном матче, что не такой уж и невероятный вариант.

Интересные факты

Команды встречались ранее лишь раз. Колумбия вела 2:0, но Сенегал свел матч к ничьей 2:2.

Сыграли Львы Терангы вничью и в том единственном поединке, когда в рамках Чемпионата мира встречались против южноамериканской сборной – 3:3 с Уругваем на ЧМ-2002.

В последних 2-х матчах против африканцев Колумбия побеждала (Тунис в 1998-м и Кот-д'Ивуар в 2014-м), однако уступала Камеруну на ЧМ-1990.

Хамес Родригес приложил ногу к 10 голам за 7 матчей колумбийцев на чемпионатах мира: 6 забил сам, 4 раза ассистировал.

Когда Мане забивает, Сенегал не проигрывает. Из 15 матчей, в которых звезда Ливерпуля отмечался в составе национальной команды, его сборная выиграла 9 и сыграла вничью 6.

Сенегал не играет насухо на Мундиале уже 16 лет, з того времени, как остановил действующего тогда чемпиона Францию в 2002 году. На ЧМ-2018 команда Алью Сиссе пропустила 3 гола с 7 ударов соперников в створ ворот.

Ориентировочные составы

Сенегал: Х.Н'Диайе – Ваг, Сане, Кулибали, Cабали – И.Гуйе, А.Н'Диайе, П.Н'Диайе – Мане, Ньянг, Сарр.

Колумбия: Оспина – Ариас, Д.Санчес, Мина, Мохика – Урибе, Барриос – Куадрадо, Кинтеро, Хамес Родригес – Фалькао.

Прогноз

Колумбия должна взять свое, чтобы не зависеть от матча японцев. Индивидуальное качество Хамеса, Куадрадо и Фалькао победит старания Мане и Кулибали, но колумбийцам будет труднее, чем против Польши. Счет 2:1 в итоге.