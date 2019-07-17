Сенегал – Алжир: прогноз на финал КАН-2019

Сенегал и Алжир сыграют в финале Кубка африканских наций-2019. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24"

Матч Сенегал – Алжир начнется 19 июля на международном стадионе в Каире (Египет). Начало финального поединка КАН-2019 – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча.

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Эксперты букмекера William Hill считают равными шансы команд на завоевание трофея. Коэффициент на победу Сенегала в основное время – 2,70, тогда как аналогичный триумф Алжира оценивается в 2,80. Коэффициент на ничью – 2,87. Победу "львов" по итогам экстра-тайма оценили в 11,00, тогда как на Рияда Мареза и компанию коэффициент составляет 13,00. А вот в серии пенальти шансы команде равны – по 10,00.

Специалисты конторы BWin похожего мнения. Победа каждой из команд в основное время оценивается в 2,75, ничья – 2,90. На итоговый триумф Сенегала принимают ставки с коэффициентом 1,80, тогда как шансы Алжира оценили в 1,90.

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Отметим, что Сенегал и Алжир уже встречались в текущем розыгрыше Кубка Африки. В матче 2-го тура в группе С единственный гол Белайли принес победу Алжиру, который с 9 очками занял первое место в группе.

К слову, в полуфинале Алжир выбил Нигерию, а Сенегал обыграл Тунис.