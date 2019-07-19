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Финал КАН-2019: Сенегал – Алжир – видео курьезного гола Бунеджи

22:16 31 Читати українською
Финал КАН-2019: Сенегал – Алжир – видео курьезного гола Бунеджи
Сенегал – Алжир – видео голов и обзор матча

Сборные Сенегала и Алжира в очном поединке определят, кому достанутся золотые медали Кубка африканских наций. Смотрите видео голов и обзор матча Сенегал – Алжир.

 
Багдад Бунеджа 2’
2’ Багдад Бунеджа

Алжирцы открыли счет уже на 2-й минуте благодаря курьезному голу Багдада Бунеджи, который с помощью рикошета от защитника поразил ворота соперника.

Сенегал – Алжир: онлайн-трансляция финала КАН-2019

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