Сенегал – Алжир: анонс и прогноз на финал КАН-2019

Сенегал и Алжир определят победителя Кубка африканских наций-2019. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сенегал – Алжир

19 июля, 22:00. Каир, Международный стадион. Прямая трансляция на "Футбол 24".

Главный арбитр: Нянт Алиум (Камерун)

В решающем поединке за Кубок Африки сойдутся сборные Сенегала и Алжира, которые еще до старта турнира считались одними из фаворитов турнира. К сожалению для болельщиков Египта – хозяина соревнований, их национальная команда еще раньше прекратила борьбу за трофей, зато в финале сыграет Садио Мане – одноклубник лидера "фараонов" в Ливерпуле.

Сенегал – Алжир: прогноз на финал КАН-2019

Сенегал еще ни разу не выигрывал континентальный форум. Ближе всего к триумфу "львы" были в 2002 году, однако в финале в серии послематчевых пенальти уступили Камеруну. Алжир в своей истории имеет одно чемпионство, датированное 1990-м годом – в финале "лисы пустыни" обыграли Нигерию. Кроме этого, в активе Алжира есть одно "серебро" и две "бронзы" КАН.

Путь Сенегала и Алжира к финалу КАН-2019:

Команды уже встречались на этом турнире, поскольку играли в одной группе. В матче 2-го тура группы С Алжир минимально одолел Сенегал и занял первое место в квартете, тогда как "львы" довольствовались второй позицией. Всего в истории немало случаев, когда в решающем матче сошлись команды из одной группы – в частности, на Копа Америка-2019, в котором Бразилия одолела Перу как в групповом турнире, так и в финале.

В плей-офф Сенегал поочередно прошел Уганду, Бенин и Тунис. Подопечные Алью Сиссе все поединки "на вылет" выиграли с одинаковым счетом 1:0, при этом в полуфинале с Тунисом "львы" оказались сильнее лишь в экстра-тайме, а в основное время поединка обе команды не реализовали пенальти. Алжир, который обыграл Нигерию в 1/2 финала благодаря шикарному голу Мареза в компенсированное время, сохранил больше физических сил, что может существенно повлиять на судьбу финала. Перед этим в 1/8 финала подопечные Джамеля Бельмади одолели Гвинею (3:0), а в четвертьфинале прошли Кот-д'Ивуар в серии послематчевых пенальти.

Обе команды могут похвастаться надежной защитой. Сенегал пропустил лишь один гол на турнире (интересно, что это произошло именно в матче с Алжиром), а "лисы пустыни" дважды извлекали мяч из сетки собственных ворот.

Отдельного внимания заслуживает противостояние лидеров команд – Садио Мане против Рияда Мареза. В АПЛ Манчестер Сити алжирца опередил Ливерпуль и помешал команде Клоппа стать чемпионом Англии. При этом сезон 2018/19 лучше провел Мане, который отыграл лучшую кампанию в карьере и стал победителем Лиги чемпионов. Марез после перехода в Ман Сити из Лестера не имел стабильного места в составе, однако выиграл 3 турнира – чемпионат, Кубок лиги и Кубок Англии. Поэтому матч Сенегала и Алжира следует рассматривать и сквозь призму дуэли звезд обоих коллективов. К слову, сенегалец заявлял, что победа со сборной на Кубке Африки будет иметь для него большее значение, чем триумф в Лиге чемпионов.

Именно Марез и Мане являются лучшими бомбардирами своих команд – в активе звезд АПЛ по 3 гола на турнире. Столько же в активе алжирца Унаса Адама. Впрочем, им будет трудно догнать нигерийца Одиона Игало, у которого 5 точных ударов.

Кадровая ситуация

У Сенегала есть весомая потеря – лидер защиты и одна из главных звезд "львов" Калиду Кулибали не поможет команде из-за дисквалификации. Остальные игроки готовятся к одному из важнейших поединков в карьере.

Статистика противостояния и интересные факты

– Команды провели между собой 20 поединков. Существенное преимущество у Алжира – 11 побед против 4-х у Сенегала. Еще 5 матчей завершились мировой. Разница мячей – 31:18 в пользу "лис пустыни".

– В последний раз "львы" побеждали Алжир еще 31 мая 2008 года – тогда матч завершился минимальной победой Сенегала со счетом 1:0. После того финалисты КАН-2019 встречались 5 раз, из них только в одном поединке сенегальцы сумели не проиграть.

– Тренеры команд Алью Сиссе и Джамель Бельмади выросли в одном городке Шампиньи-сюр-Марн, расположенного недалеко от Парижа.

Ориентировочные составы

Сенегал: Менди – Гассама, Сабали, Ваге, Куяте – Н'Диайе, Севе, Гуйе – Дьятта, Мане, Ньянг

Алжир: М'Боли – Зеффан, Бенсебаини, Манди, Бенламри – Гедиура, Беннасер, Фегули, Марез – Бунеджа, Белаили

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Однозначно фаворита финала назвать трудно – с этим согласны и букмекеры. Сенегал предыдущие матчи плей-офф выиграл со счетом 1:0, однако соперниками Мане и компании были более скромные Уганда, Бенин и Тунис. Именно Алжир стал единственной командой, которая сумела забить в ворота Сенегала на КАН, нанеся "львам" поражение в групповом турнире. Многие эксперты называют команду Джамеля Бельмади лучшей на турнире.

Алжир сильнее именно в командной и комбинационной игре, тогда как Сенегал – это больше сила, мощь и индивидуальные качества футболистов. Рискнем спрогнозировать победу "лис пустыни", хотя, вполне вероятно, что встреча перейдет в экстра-тайм и даже в серию послематчевых пенальти. Ожидаем малорезультативный поединок с небольшим количеством голов.

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