Капитан сборной Испании Серхио Бускетс достиг договоренности о бонусах, которые могут получить игроки "фурии рохи" на чемпионате мира в Катаре. Согласно AS, суммы бонусов будут не фиксированными, а переменными. Они будут основаны на доходе испанской Федерации за достижения команды во время турнира.

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Сообщается, что вместе с Бускетсом переговоры с президентом испанской Федерации футбола Луисом Рубиалесом вели Жорди Альба и Коке. Вернувшийся в сборную Испании после долгого перерыва Серхио Рамос в "команду капитанов" не вошел и в переговорном процесс не участвовал.

Каждый игрок сборной Испании получит 400 000 евро в случае победы на ЧМ-2022, 150 000 – за выход в полуфинал, 100 000 – за выход в четвертьфинал и 50 000 - за выход в 1/8 финала. Эти суммы меньше тех, которые полагались игрокам сборной Испании во время ЧМ-2018 и ЧМ-2014. Тогда за победу в турнире каждому футболисту "фурии рохи" полагалась сумма в 600 000 евро и 720 000 евро соответственно.

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