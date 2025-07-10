Руководство Ливерпуля взяло на себя обязательство выплатить семье Жоты всю его зарплату, которую вингер должен был получить согласно своему контракту. Как информирует Mail Online, жена Жоты Рута Кардозу унаследует впечатляющее поместье и получит 35 млн фунтов стерлингов.

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Сообщается, что Жота заработал целое состояние за свою футбольную карьеру. За время выступлений за Вулверхэмптон он заработал 3 952 000 фунтов стерлингов, прежде чем присоединиться к Ливерпулю по четырехлетнему контракту. Португалец заработал 8 632 000 фунтов стерлингов за первые два года на Энфилде, прежде чем подписать рекордный контракт с зарплатой в 140 000 фунтов стерлингов в неделю.

По новому контракту он заработал 21 840 000 фунтов стерлингов, а за оставшиеся два года должен был получить еще 14,5 миллионов фунтов стерлингов. После того, как появились сообщения о том, что Ливерпуль выплатит всю сумму контракта семье Диегу, стало понятно, что эта сумма возрастет до 34,4 миллионов фунтов стерлингов. И это без учета спонсорских контрактов и работы в киберспорте.

Неясно, какую часть от общего дохода Жота потратил до своей гибели – в мае 2022 года он и его жена приобрели пятикомнатную квартиру на севере Ливерпуля стоимостью 2 125 000 фунтов стерлингов.

Согласно источнику, в течение многих лет Жота погружался в мир роскошных автомобилей. Он владел коллекцией, в которую входили Porsche 911 Turbo S, Ferrari 488, Audi Q7 и Mercedes-Benz G63AMG.

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