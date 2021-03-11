Английский Кардифф и французский Нант предстанут перед судом по делу гибели Эмилиано Салы в январе 2019-го, сообщает The Sun.

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Родственники аргентинского форварда подали иск, чтобы найти ответственных за организции перелета, в котором погиб Эмилиано. Напомним, Кардифф приобрел нападающего у Нанта за около 15 млн евро. Позже на дне Ла Манша нашли тело футболиста с обломками самолета.

Расследование показало, что во время полета было нарушено ряд правил, а также пилот не обладал соответствующей лицензией.

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