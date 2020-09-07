Молодой нападающий "Фурии Рохи" своими подвигами на футбольном поле в матче против "сине-желтых" обязан, в том числе, и бешеной поддержке своих родных.

В матче второго тура Лиги наций 17-летний нападающий каталонской Барселоны Ансу Фати стал одним из героев поединка. Сначала он заработал пенальти, который уверенно реализовал Серхио Рамос, а впоследствии и сам отметился в воротах Андрея Пятова.

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Оба эпизоды вошли в историю испанского футбола. Фати заработал пенальти уже на 87-й секунде игры – никогда "Фурия Роха" не получала право на 11-метровый столь рано. Кроме того, его результативный выстрел, который стал дебютным для талантливого тинейджера (Фати удалось отметится уже во втором своем матче за сборную) сделал Ансу самым молодым бомбардиром в истории сборной Испании.

Очевидно, форвард чувствовал поддержку своих родных, которые из-за пандемии коронавируса не смогли поддержать Фати на трибунах и собрались у телевизора. Издание Get Spanish Football News на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовало видео, на котором семья Ансу эмоционально реагирует, едва не сходя с ума, от забитого гола своего родственника.

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