Семья, друзья и агент Салы арендуют лодки для продолжения поиска игрока

Близкие Эмилиано Салы продолжат поиски пропавшего футболиста самостоятельно.

Родственники, друзья и агент Эмилиано Салы Меисса Ндиайе собираются снять лодки и дайверов для продолжения поисков пропавшего футболиста, сообщает Ole.

Месси призвал не прекращать поиски Салы

Напомним, что в четверг полиция завершила поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой. В своем официальном заявлении правоохранители сообщили, что шансы на выживание аргентинского нападающего и пилота крайне низкие. Поисковая операция продолжалась трое суток после того, как судно с новичком Кардиффа на борту исчезло с радаров поздно вечером 21 января.

Пилот самолета, которым летел Сала, не имел лицензии – друзья считали его сантехником

Эмилиано Сала на днях подписал контракт с Кардиффом, став рекордным приобретением в истории валлийского клуба. За 28-летнего аргентинца, которым когда-то интересовалось Динамо, выложили 15 млн фунтов.