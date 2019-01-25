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Семья, друзья и агент Салы арендуют лодки для продолжения поиска игрока

25 января 22:12 238 Читати українською
Семья, друзья и агент Салы арендуют лодки для продолжения поиска игрока
Эмилиано Сала / getty images

Близкие Эмилиано Салы продолжат поиски пропавшего футболиста самостоятельно.

Родственники, друзья и агент Эмилиано Салы Меисса Ндиайе собираются снять лодки и дайверов для продолжения поисков пропавшего футболиста, сообщает Ole.

Месси призвал не прекращать поиски Салы

Напомним, что в четверг полиция завершила поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой. В своем официальном заявлении правоохранители сообщили, что шансы на выживание аргентинского нападающего и пилота крайне низкие. Поисковая операция продолжалась трое суток после того, как судно с новичком Кардиффа на борту исчезло с радаров поздно вечером 21 января.

Пилот самолета, которым летел Сала, не имел лицензии – друзья считали его сантехником

Эмилиано Сала на днях подписал контракт с Кардиффом, став рекордным приобретением в истории валлийского клуба. За 28-летнего аргентинца, которым когда-то интересовалось Динамо, выложили 15 млн фунтов.

Теги
Мир Эмилиано Сала Эмилиано Сала Футбольные авиакатастрофы
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