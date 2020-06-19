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Семин вспомнил крупную победу Динамо над ПСЖ в четвертьфинале еврокубка

09:18 - Читати українською
Семин вспомнил крупную победу Динамо над ПСЖ в четвертьфинале еврокубка
ПСЖ – Динамо / Фото ФК Динамо

Экс-тренер Динамо Юрий Семин с ностальгией вспоминает сезон Кубка УЕФА 2008/09.

"Такие победы, как над ПСЖ в четвертьфинале Кубка УЕФА, стоят особняком, поскольку не каждому удается победить клуб такого калибра, да еще с разгромным счетом.

Семин не исключает своего возвращения в Динамо

Помню полные трибуны стадиона Динамо, невероятная тогда была поддержка. И наши футболисты очень хорошо выступили. Они были очень мотивированы. В тот период наша команда была очень сбалансирована.

Жаль только, что в полуфинале мы попали на Шахтер, который тогда был невероятно сильный", – цитирует Семина dynamo.kiev.ua.

Напомним, после победы над ПСЖ (3:0 по сумме двух матчей), киевляне в полуфинале Кубка УЕФА уступили Шахтеру (2:3), который в итоге и выиграл турнир.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер ПСЖ ПСЖ Лига Европы Юрий Юрий Семин
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