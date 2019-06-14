Семин назвал наследника Лобановского

Бывший наставник киевского Динамо Юрий Семин сравнил Диего Симеоне с Валерием Лобановским.

"Меня восхищают сейчас два тренера – Гвардиола и Симеоне. Я смотрел на их работу и думал: кого-то они мне напоминают. И поймал себя на мысли: Гвардиола – это же Бесков, у которого короткий пас был пунктом номер один, а Симеоне – Лобановский.

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Та же агрессия, борьба, быстрые атаки. То есть Бесков и Лобановский – это два советских тренера, которые задали главные направления в футболе. Два гения", – передает слова Семина "Аргументы ты факты".

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