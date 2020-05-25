Семин признал, что поспешил покинуть Динамо ради Локомотива

Бывший главный тренер Динамо Юрий Семин вспомнил период своей работы в киевском клубе.

"Быть тренером киевского Динамо всегда сложно. После Валерия Лобановского все ориентиры были на метра. Сравнивали любого нового тренера с Валерием Васильевичем. И не всегда такие сравнения получались.

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Молодцы Игорь Суркис и Ринат Ахметов. Они свои команды создавали по крупицам. Поэтому украинский футбол практически держался на двух командах. Металлист Ярославского был очень сильной и конкурентоспособной командой.

В тот период со спортивной точки зрения, наверное, возвращение в Локомотив – это было поспешное решение. Если бы выиграл Кубок УЕФА, то ушел бы я или остался? Сложно сказать", – рассказал Семин в эфире программы Великий футбол.

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