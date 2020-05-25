Семин: После побед над Спартаком болельщики Динамо приняли меня в свой лагерь

Бывший главный тренер Динамо Юрий Семин вспомнил противостояние с московским Спартаком в Лиге чемпионов.

"Исторически так сложилось, что у киевского Динамо и московского Спартака была очень жесткая конкуренция. Болельщики были очень агрессивны в этих матчах, как, впрочем, и игроки. После победы над Спартаком в 2008 году, болельщики Динамо приняли меня в свой лагерь", – рассказал Семин в эфире программы Великий футбол.

Семин признал, что поспешил покинуть Динамо ради Локомотива

Напомним, в сезоне-2008/2009 Спартак и Динамо встречались в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Киевляне разгромили "красно-белых" в обоих матчах с одинаковым счетом – 4:1.

Отметим, Юрий Семин дважды возглавлял Динамо: с января 2008 по май 2009 и с декабря 2010 по сентябрь 2012 года. Российский специалист вместе с киевлянами по разу выиграл чемпионат Украины и национальный Суперкубок.

"Динамо залишається сильною командою": капітан Руха – про спаринг з киянами, рідний Шахтар і велику мрію