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Семин: После побед над Спартаком болельщики Динамо приняли меня в свой лагерь

14:38 32 Читати українською
Семин: После побед над Спартаком болельщики Динамо приняли меня в свой лагерь
Юрий Семин / Getty images

Бывший главный тренер Динамо Юрий Семин вспомнил противостояние с московским Спартаком в Лиге чемпионов.

"Исторически так сложилось, что у киевского Динамо и московского Спартака была очень жесткая конкуренция. Болельщики были очень агрессивны в этих матчах, как, впрочем, и игроки. После победы над Спартаком в 2008 году, болельщики Динамо приняли меня в свой лагерь", – рассказал Семин в эфире программы Великий футбол.

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Напомним, в сезоне-2008/2009 Спартак и Динамо встречались в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Киевляне разгромили "красно-белых" в обоих матчах с одинаковым счетом – 4:1.

Отметим, Юрий Семин дважды возглавлял Динамо: с января 2008 по май 2009 и с декабря 2010 по сентябрь 2012 года. Российский специалист вместе с киевлянами по разу выиграл чемпионат Украины и национальный Суперкубок.

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08:27
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Спартак Москва Спартак Москва Юрий Семин Юрий Семин
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