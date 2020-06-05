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Семин пообещал рассмотреть предложение от Динамо, если киевляне обратятся к нему

10:20 72 Читати українською
Семин пообещал рассмотреть предложение от Динамо, если киевляне обратятся к нему
Игорь Суркис и Юрий Семин / Фото ФК Динамо

Экс-наставник Локомотива Юрий Семин оценил слухи о своем возможном возвращении в киевский клуб.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Никто со мной на эту тему не разговаривал. Если пригласят? Когда поступит предложение, буду комментировать. Но никто мне ничего не предлагал. Если бы поступило, буду думать – вот и все.

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Я смотрел матч Шахтер – Динамо (3:1, – прим.). Хорошая игра. Хорошая у Динамо молодежь. Не хватало в атаке нападающего, который был травмирован. Также Беседин не играет из-за дисквалификации.

А вообще, была качественная игра с обеих сторон. В Динамо очень много молодых талантливых ребят, а в Шахтере очень сильные иностранцы. Жаль, что без зрителей. Немного эмоции не те", – цитирует Семина Meta-ratings.

Напомним, российский тренер возглавлял Динамо с 2008-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы. В сезоне 2008/09 завоевал с "бело-синими" золотые медали чемпионата Украины.

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Юрий Семин Юрий Семин Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
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