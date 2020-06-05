Семин пообещал рассмотреть предложение от Динамо, если киевляне обратятся к нему

Экс-наставник Локомотива Юрий Семин оценил слухи о своем возможном возвращении в киевский клуб.

"Никто со мной на эту тему не разговаривал. Если пригласят? Когда поступит предложение, буду комментировать. Но никто мне ничего не предлагал. Если бы поступило, буду думать – вот и все.

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Я смотрел матч Шахтер – Динамо (3:1, – прим.). Хорошая игра. Хорошая у Динамо молодежь. Не хватало в атаке нападающего, который был травмирован. Также Беседин не играет из-за дисквалификации.

А вообще, была качественная игра с обеих сторон. В Динамо очень много молодых талантливых ребят, а в Шахтере очень сильные иностранцы. Жаль, что без зрителей. Немного эмоции не те", – цитирует Семина Meta-ratings.

Напомним, российский тренер возглавлял Динамо с 2008-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы. В сезоне 2008/09 завоевал с "бело-синими" золотые медали чемпионата Украины.

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