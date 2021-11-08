"Андрей, удачи тебе и больших успехов на трудном пути! У тебя все получится", – написал россиянин в персональном Instagram.

Шевченко должен вывести Дженоа в зону еврокубков, – СМИ

Напомним, что Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье и уже успел отреагировать на свое назначение наставником "грифонов".

Под руководством Юрия Семина он успел поиграть после возвращения в родное Динамо в 2010-2012 гг. Самостоятельный тренерский опыт Шевченко ограничивается сборной Украины, во главе которой обладатель "Золотого мяча-2004" провел 5 лет.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною