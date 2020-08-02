Семин отреагировал на резонансные слова Суркиса в свой адрес

"Я очень уважаю Суркиса. Переходя с Динамо в Локомотив, я просто возвращался домой. На тот момент на все мои московские вопросы он сказал, что все решит. Не вижу никаких оскорблений в свой адрес", – поделился Семин в комментарии Sport24.

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Напомним, Суркис обозвал Семина хлюпиком за его бегство в Локомотив в 2012 году после поражения на выезде от Шахтера.

Отметим, что российский тренер возглавлял Динамо с 2008-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы. В сезоне 2008/09 получил с "бело-синими" золотые медали чемпионата Украины.

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