На странице Юрия Семина в Instagram неожиданно появилось фото горячей модели, которое сразу подорвало сеть. Сам 73-летний специалист объяснил ситуацию.

Суркис: Семин мог бы работать в Динамо и сегодня, если бы не оказался таким хлюпиком

"Я не знаю, может, меня и взломали. Я даже не знаю, что это за девушка. Все нормально, если она опубликувалась как-то. Я не в курсе этой публикации.

Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Если она, конечно, хороша, ведь надо еще посмотреть. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать сторис. Иногда я сам публикую, иногда внучка", – заявил Семин для Sport24.

Еротична пауза: для Мессі стала на коліна, відверті леді інтригують найсокровеннішим – вони обожнюють не тільки футбол