"В киевское Динамо не очень легко попасть. В Динамо уважают традиции. Ты можешь прийти на базе в кабинет, посмотреть все дневники Валерия Васильевича Лобановского, как он проводил тренировки.

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Это самый высокий уровень людей, которые работают футболе. Их мало. У Суркиса свои деньги, и он их хранит. И он хочет, чтобы тренер тоже приносил ему деньги. Он слушает тренера. Пример – Роман Еременко. Президент говорит: "Вы поезжайте с Чохонелидзе. Посмотри этого игрока и выскажи свое мнение". Я сказал свое мнение: "Его надо брать. Но я не знаю, чьи деньги. Деньги – ваши". Договорились на год в аренду.

Еременко прекрасно играет два года. Мы идем впереди Шахтера на два очка. Вдруг хорошее предложение по Еременко от "Рубина". И Суркис вызывает тренера и говорит: "Что ты думаешь о Еременко?». Я говорю, что думаю, что он должен продолжать играть: "Но деньги ваши". Он услышал мою мысль, но поступил по-своему. Деньги сыграли роль. И это нормально. Купили за 5 млн, продали за 13. Для команды это была потеря. И, может, сегодня он бы сказал, что надо было оставить Романа, ибо два очка, может, мы бы и сохранили с ним. Мы второй раз не выиграли чемпионство", – цитирует Семина dynamomania.

Напомним, финский хавбек Роман Еременко защищал цвета Динамо в 2008-2011 году.

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