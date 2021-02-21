"В этой ситуации на первый план выходит работа агентов и окружения, которые должны были быть помощниками, как для самого игрока, так и для тренера. Для того, чтобы они все вместе зарабатывали деньги и чтобы эти игроки двигались дальше.

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Именно вот этого с упомянутыми футболистами не произошло. Хотя Милевский играет до сих пор, это Алиев закончил. Понимаете, у каждого футболиста есть свой срок хороших кондиций, свой срок игры в футбол. Но повторюсь, многое решает окружение, среда.

Когда подписывают контракт, рядом находится много людей. А когда человеку надо помогать на протяжении многих лет – остается главный тренер и, наверное, родители, семья", – сказал Семин в комментарии YouTube-каналу Геннадия Орлова.

Напомним, Семин дважды возглавлял Динамо: с 2008 по 2009 гг. и с 2010 по 2012 гг.

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