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Семененко прокомментировал слухи о создании Зари-1972

15:06 - Читати українською
Семененко прокомментировал слухи о создании Зари-1972
Алексей Семененко / Фото из открытых источников

Вице-президент Динамо Алексей Семененко удивлен информацией о будущей смене своего места работы.

"Я вообще не в курсе. Мне вчера позвонил какой-то парень и спросил, после чего я сам прочитал об этом в интернете.

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Однако для меня самого это новость, больше добавить нечего", – сказал Семененко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о создании новой команды под названием Заря-1972, которая будет представлять Луганск, но базироваться в Киеве. Генеральным директором клуба называли именно Алексея Семененко – уроженца Луганска, который сейчас занимает должность вице-президента киевского Динамо.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Семененко
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