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Семейство Неймара покоряет Францию – кузен форварда ПСЖ получил контракт

18:00 27 Читати українською
Семейство Неймара покоряет Францию – кузен форварда ПСЖ получил контракт
Раудеман Сантьяго / ФК Лион

Переход во французский Пари Сен-Жермен звездного форварда Неймара был сигналом к покорению Франции его большой бразильской семьей. В местном чемпионате вскоре начнет выступления его двоюродный брат Раудеман Сантьяго (Рау).

26-летний нападающий стал игроком ФК Лион, сообщает официальный твиттер клуба.

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Команду, выступающую в лиге Региональ 1 (шестой по силе французский дивизион), не следует путать с местным грандом и постоянным участником еврокубков – Олимпиком Лион. Рау, как и Неймар, является воспитанником Сантоса, но на профессиональном уровне не заиграл. Это не остановило ФК Лион от трансфера. Клуб надеется, что подписание кузена звездного форварда ПСЖ повысит узнаваемость ФК Лион.

Раудеман Сантьяго на протяжении многих лет дружит с Неймаром. Французские медиа предполагают, что именно звезда парижан помог устроить переход двоюродного брата в чемпионат Франции.

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