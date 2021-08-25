"Это довольно сложный для меня момент. Я переживаю сложный период в жизни. У меня есть некоторые семейные проблемы с родными. Некоторые физические ограничения, сложности. Думаю, это именно тот момент, когда нужно подумать о себе, о клубе.

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Конечно, я очень расстраиваюсь, что не смогу больше выйти на поле в футболке сборной Украины. Но, как я уже говорил, моё сердце всегда будет с ними, они всегда будут в моем сердце. Всегда буду болеть за сборную", – сказал Марлос в эфире YouTube-канала Бомбардир.

К слову, натурализованный бразилец дебютировал за национальную сборную Украины 6 октября 2017 года в матче против Косово. Всего в его активе 26 сыгранных матчей в сине-желтой футболке, 1 гол и 6 результативных передач.

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