Семеду, у которого проблемы с законом, ушел из Вильярреала в аренду

Скандально известный хавбек Вильярреала Рубен Семеду проведет ближайший сезон в составе новичка Ла Лиги клубе Уэска.

24-летний португалец вышел из тюрьмы и сразу поехал за игровой практикой, сообщает официальный сайт Вильярреала.

Семеду в течение пяти месяцев находился за решеткой. На это время Вильярреал лишил его зарплаты , поскольку игрока обвиняли в покушении на убийство. Полузащитника еще ждет суд и он пока не может покидать территорию Испании. К полному списку обвинений футболиста входят: покушение на убийство, насилие, грабеж, незаконное лишение свободы и незаконное хранение оружия.

"Желтая субмарина" летом прошлого года приобрела Рубена Семеду у Спортинга за 14 млн евро, но в составе команды из Эль Мадригала он провел лишь 4 матча. Уэска ​​взяла португальского опорника в аренду на 1 год без опции выкупа.

"Я заметил стволы – думал, что нас всех убьют". Роман Марадоны с "Наполи" и еще несколько крутых историй