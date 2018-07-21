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Семеду, у которого проблемы с законом, ушел из Вильярреала в аренду

09:59 34 Читати українською
Семеду, у которого проблемы с законом, ушел из Вильярреала в аренду
Рубен Семеду / AS

Скандально известный хавбек Вильярреала Рубен Семеду проведет ближайший сезон в составе новичка Ла Лиги клубе Уэска.

24-летний португалец вышел из тюрьмы и сразу поехал за игровой практикой, сообщает официальный сайт Вильярреала.

Семеду в течение пяти месяцев находился за решеткой. На это время Вильярреал лишил его зарплаты , поскольку игрока обвиняли в покушении на убийство. Полузащитника еще ждет суд и он пока не может покидать территорию Испании. К полному списку обвинений футболиста входят: покушение на убийство, насилие, грабеж, незаконное лишение свободы и незаконное хранение оружия.

"Желтая субмарина" летом прошлого года приобрела Рубена Семеду у Спортинга за 14 млн евро, но в составе команды из Эль Мадригала он провел лишь 4 матча. Уэска ​​взяла португальского опорника в аренду на 1 год без опции выкупа.

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Испания Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Уэска Уэска Рубен Семеду Рубен Семеду Вильярреал Вильярреал
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