"Большое спасибо, Барселона, за предоставленную возможность воплотить в жизнь мечту – носить эту футболку, играть на Камп Ноу, учиться и наслаждаться рядом с лучшими в мире.

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Спасибо за то, что помогли мне вырасти как игроку и как личности. Это было 3 прекрасных года, которые я никогда не забуду. Спасибо одноклубникам, персоналу, фанатам и всем людям, которые помогали мне с тех пор, как я приехал сюда, и до сегодняшнего дня. Желаю вам успехов. Я навсегда благодарен", – поделился Семеду в своем Instagram.

Напомним, Барселона приобрела Нелсона у Бенфики летом 2017 года за 35 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги Семеду провел 32 матча, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

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