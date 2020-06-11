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Семеду посетил вечеринку с десятками друзей – Барселона пообещала отреагировать на такое нарушение карантина

11:50 20 Читати українською
Семеду посетил вечеринку с десятками друзей – Барселона пообещала отреагировать на такое нарушение карантина
Нелсон Семеду / Фото Instagram

Защитник Барселоны Нелсон Семеду решил последовать примеру форварда Реала Луки Йовича по соблюдению медицинского протокола.

Нелсон Семеду посетил вечеринку в честь дня рождения своего друга, где присутствовало более 20 человек, сообщает Diario Sport.

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Один из участников празднования не забыл опубликовать видео в Instagram, где красовался защитник Барсы, очевидно, гости были без масок. Барселона не знала о проделках 26-летнего португальца и обещала разобраться с инцидентом внутри коллектива.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Семеду провел 21 поединок, в которых отметился тремя ассистами.

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Теги
Барселона Барселона Испания Нелсон Семеду Нелсон Семеду коронавирус
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