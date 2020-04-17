Семеду отказывается от нового контракта в Барселоне – на игрока претендует Манчестер Сити

Защитник Барселоны Нелсон Семеду не видит для себя перспектив в каталонском клубе.

Барселона предложила Семеду провести переговоры о продлении контракта, однако футболист ответил отказом, сообщает Marca.

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По информации издания, 26-летнего португальца не устраивает то количество игрового времени, которое он получает в составе "сине-гранатовых". К слову, действующее соглашение Семеду действует до лета 2022 года, поэтому Барселона пока не намерена прекращать сотрудничество с футболистом.

В нынешнем сезоне Семеду провел за Барсу 29 матчей во всех турнирах и сделал 5 результативных передач. Такие показатели привлекли внимание Манчестер Сити, который хочет видеть португальца в своем составе.

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