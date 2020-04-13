toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Семеду получил предложение от Барселоны на фоне разговоров о Манчестер Сити

21:02 38 Читати українською
Семеду получил предложение от Барселоны на фоне разговоров о Манчестер Сити
Нелсон Семеду / EFE

Защитник испанской Барселоны Нелсон Семеду может подписать новый контракт с "блаугранас".

Португалец близок к продлению выступлений на Камп Ноу, сообщает Marca.

Барселона и Манчестер Сити могут осуществить звездный обмен

Семеду получил от Барсы предложение пролонгировать контракт до лета 2025 года. Однако, переговоры приостановились из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, каталонцы стремятся удержать Семеду, поскольку тот является единственным номинальным правым защитником в команде. Недавно сообщалось об интересе к португальцу со стороны Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне Нелсон Семеду провел 29 матчей во всех турнирах.

Ножі наголо: Барселона тріщить по швах – масові відставки, жахливі звинувачення і декілька підозрюваних

blog_ava
Суркис озвучил план, как Динамо и Шахтер могут поднять общий уровень УПЛ
06:30
571
Теги
Испания Барселона Барселона Нелсон Семеду Нелсон Семеду
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
19
час
:
46
мин
Агробизнес
18:00
Минай
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук