Семеду получил предложение от Барселоны на фоне разговоров о Манчестер Сити

Защитник испанской Барселоны Нелсон Семеду может подписать новый контракт с "блаугранас".
Португалец близок к продлению выступлений на Камп Ноу, сообщает Marca.
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Семеду получил от Барсы предложение пролонгировать контракт до лета 2025 года. Однако, переговоры приостановились из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, каталонцы стремятся удержать Семеду, поскольку тот является единственным номинальным правым защитником в команде. Недавно сообщалось об интересе к португальцу со стороны Манчестер Сити.
В нынешнем сезоне Нелсон Семеду провел 29 матчей во всех турнирах.
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