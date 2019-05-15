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Семеду хочет покинуть Барселону – защитник уже имеет несколько предложений из других чемпионатов

15 мая 19:24 220 Читати українською
Семеду хочет покинуть Барселону – защитник уже имеет несколько предложений из других чемпионатов
Нелсон Семеду / Фото ФК Барселона

Защитник Барселоны Нелсон Семеду может продолжить карьеру в другом клубе.

Нелсон Семеду не намерен мириться со своим текущим положением дел в каталонском клубе, сообщает Marca.

Агент Коутиньо рассказал, покинет ли бразилец Барселону после прихода Гризманна

Португальский защитник возмущен, что получает мало игрового времени. 25-летним игроком активно интересуются клубы из чемпионатов Англии и Италии.

Вероятность трансфера довольно высока, ведь "блаугранас" нуждаются в финансах для летних усилений.

В текущем сезоне Ла Лиги Семеду провел 25 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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Трансферы Испания Трансферы Чемпионата Испании Барселона Барселона Трансферы Барселоны Нелсон Семеду Нелсон Семеду
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