Семак: Думаю, у Ракицкого не возникнет проблем с адаптацией

Главный тренер Зенита Сергей Семак поделился собственным мнением об адаптации защитника Ярослава Ракицкого в российском клубе.

"Хотел бы поблагодарить руководство клуба и Ярослава за то, что решение о его переходе было принято. Я никогда не сомневался в его профессиональных и личностных качествах и рад, что такой игрок будет помогать нашей команде добиваться тех целей, которые перед нами стоят.

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Нас ждет большой путь, работы много, времени мало. Сразу же с корабля на бал, завтра мы вылетаем на очередные сборы. Но я уверен, что никаких сложностей в плане адаптации ни в команде, ни в связи со сменой места жительства возникнуть не должно.

Несмотря на столь длительное выступление за Шахтер, в котором Ярослав оставил действительно большой вклад, сейчас наступает новый этап в его карьере. Надеюсь, все сложится удачно. Мы со своей стороны рады и надеемся на плодотворное сотрудничество.

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Ярослав может играть и в три, и в четыре защитника. У него прекрасное понимание игры, хорошее начало атаки. Мы знаем все плюсы и постараемся их использовать. А как играть, будем решать, исходя из состояния игроков", – цитирует Семака официальный сайт Зенита.