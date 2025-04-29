"После того, как я играл более семи месяцев с сильной болью, к сожалению, мне пришлось перенести операцию на мениске. Теперь я, наконец, снова свободен от боли, и операция прошла успешно. Спасибо медицинской команде и особенно Гвидо Спиранделли.

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Я хочу снова играть как можно скорее, поскольку впереди меня ждут два крупных турнира – Лига Наций и Клубный чемпионат мира. Сейчас мне нужно стараться восстановиться неделя за неделей. Будет видно, получится ли у меня восстановиться в срок. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло", – отметил Рюдигер в своём Instagram после хирургического вмешательства, которое было проведено в попытке решить его проблемы с преждевременным остеоартритом.

Это - хроническое заболевание, с которым Рюдигер живет и которое не ограничивает его, но требует от него не тратить много времени на отдых.

По информации Marca, Антонио выбыл на срок от четырех до шести недель.

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