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Семь клубов Серии А выступили против возобновления сезона

20 апреля 23:24 40 Читати українською
Семь клубов Серии А выступили против возобновления сезона
Эннио Тардини / AP Photo

Треть клубов итальянской Серии А не хотят возобновлять прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20.

Представители 7 клубов заявили о несогласии с возможным доигрыванием кампании после спада заболеваемости COVID-19, сообщает Adnkronos.

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По данным агентства, против возобновления сезона Парма, Болонья, Удинезе, Торино, Сампдория, СПАЛ и Брешия. Они считают, что при проведении матчей сохранится риск заражения коронавирусом. В свою оччередь Серия А объявила о намерении возобновить сезон после решения властей о безопасных условиях для итальянцев.

Напомним, что Италия является одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран. На 20 апреля там зафиксировано более 181 тысячи инфицированных, 24114 случаев – летальные.

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коронавирус Парма Парма Сампдория Сампдория Брешия Брешия Торино Торино Италия Серия А СПАЛ СПАЛ Болонья Болонья Удинезе Удинезе
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