"Комментировать матч и тяжело, и легко одновременно. Тяжело, потому что прошлый поединок мы играли против Зари, и точно не наиграли на поражение. После того, как мы уступили луганцам, пришлось поднимать психологическое состояние команды. И, на мой взгляд, нам это удалось.

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Что касается игры, то ее можно разделить на два отрезка. Первый – это когда мы до 60-й минуты владели инициативой. И второй – после 60-й минуты, когда произвели замены и они нас не усилили. Ничья – закономерный результат встречи. Понимаете, это только начало сезона и такие матчи бывают. Я смотрел на своих игроков и видел, что они очень переживали за результат. Не надо забывать, что у нас восемь новичков. Из них семь пришли из Первой лиги. Они должны понять, что такое УПЛ.

Думаю, до 60-й минуты матч шел под нашим контролем. Мы ведь хорошо проанализировали игру Кривбасса. Но, смотрите, мы проиграли в прошлом туре на 90-й минуте. Пропустили на ровном месте с нулевого угла совершенно нелогичный гол. Следует понимать, в каком психологическом состоянии оказалась команда. Против Зари мы доминировали минут 70, и это был выигрышный матч по всем статистическим показателям. А потом нелогично пропустили. Поэтому, прежде всего, хотели психологически поднять дух команды. Прежде всего, этот момент. А потом уже тактика.

Если говорить о Кривбассе, то это фланговые атаки. Где играет наш экс-игрок Якимец. Также у них хорошие нападающие: Устименко и Хобленко. Кривбасс – хороший соперник", – цитирует Дулуба официальный сайт криворожцев.

Напомним, после 3-х туров Львов идет в турнирной таблице УПЛ одиннадцатым (1 очко) и имеет игру в запасе (матч с Минаем по просьбе "горожан" был перенесен).

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