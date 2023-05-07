Селтик завоевал 53-й чемпионский титул – "кельты" взяли второй трофей за сезон
Селтик пополнил свою коллекцию трофеев, став чемпионом Шотландии 2022/23.
В рамках 34-го тура национального первенства "кельты" обыграли на выезде Хартс 2:0. Этой победы было достаточно, чтобы Селтик досрочно оформил чемпионский титул, ставший для команды 53-м в их истории.
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За четыре тура до конца чемпионата "кельты" имеют 95 очков и опережают Рейнджерс на 13 баллов. В следующем туре Селтик сыграет против извечного врага, но этот матч никак не отразится на турнирном положении.
Напомним, что зимой "кельты" завоевали десятый Кубок лиги Шотландии. У команды Ангелоса Постекоглу есть шанс добыть еще один трофей. 3 июня Селтик сыграет против Инвернесса в финале национального кубка.
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