"Кельты" обыграли Хиберниан и завоевали 20-й Кубок лиги в своей истории. Видео победы Селтика смотрите на "Футбол 24".

Кубок шотландской лиги 2021/22, финал

Хиберниан – Селтик – 1:2

Голы: Хенлон, 51 – Фурухаси, 52, 72

Счет открыл Хиберниан – Пол Хенлон замкнул подачу с углового на старте второго тайма. Селтик разыграл с центра поля и тут же забил в ответ. Фурухаси получил мяч в штрафной и переиграл кипера ударом в ближний угол.

Яремчук оформил гол+пас за Бенфику – украинец стал одним из лучших и помог уничтожить соперника

Номинальные хозяева могли снова выйти вперед, но пропустили снова. Японец Фурухаси оформил дубль, эффектно перебросив вратаря ударом в касание. Блестяще сориентировался в ситуации 26-летний нападающий Селтика.

Этот гол стал последним в матче. "Кельты" выиграли 20-й Кубок лиги в своей истории. В чемпионате подопечные Ангелоса Постекоглу идут вторыми, отставая от Рейнджерс на 7 очков.

Тоттенхэм – Ливерпуль: Клопп провально рискнул и отпустил Сити, Кейн украл сенсацию, Алиссон слишком поверил в себя