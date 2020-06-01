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Селтик выбирает голкипера среди трех звезд чемпионата Англии, – СМИ

18:40 48 Читати українською
Селтик выбирает голкипера среди трех звезд чемпионата Англии, – СМИ
Форстер, Харт и Фостер / Getty Images

Шотландский Селтик начал поиски опытного вратаря для усиления в ближайшее трансферное окно.

"Кельты" проявляют интерес к трем опытным киперам из АПЛ с опытом выступлений за манчестерские гранды, сообщает The Times Chile.

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Шансы перебраться в Шотландию имеют резервный вратарь Манчестер Сити Клаудио Браво, голкипер Бернли Джо Харт и основной страж ворот Уотфорда Бен Фостер. В сезоне 2019/20 "первым номером" Селтика был Фрейзер Форстер (39 матчей во всех турнирах), но он выступал в Глазго на правах аренды из английского Саутгемптона.

К слову, в распоряжении тренера "кельтов" Нила Леннона остаются Скотт Бейн и опытнейший Крейг Гордон. Правда, контракт последнего завершает действие.

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