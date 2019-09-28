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Селтик впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Шотландии – Швед продолжает восстанавливаться после травмы

21:45 19 Читати українською
Селтик впервые в сезоне потерял очки в чемпионате Шотландии – Швед продолжает восстанавливаться после травмы
Селтик / ФК Селтик

Пока Марьян Швед восстанавливается после травмы, Селтик впервые в сезоне не смог победить в матче чемпионата Шотландии.

Шотландия. Премьер-лига, 7 тур

Хиберниан – Селтик – 1:1

Голы: Айер, 8 (автогол) – Кристи, 24

Борнмут – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Селтик в матче 7 тура чемпионата Шотландии приехал в Эдинбург на матч против Хиберниана. Марьян Швед продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, а его команда дальше идет к очередному чемпионству.

Уже в первом тайме "кельты" поразили и свои, и чужие ворота. После этого команда из Глазго висела на воротах хозяев, но не смогла больше забить. В итоге, Селтик впервые в сезоне 2019/20 потерял очки. Сейчас команда Шведа лидирует в таблице, набрав 19 очков. У Рейнджерс на 1 пункт меньше.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Хиберниан Хиберниан
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