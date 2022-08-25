Селтик спас вингера из России, подписав бывшего партнера Ярмоленко под Лигу чемпионов
15:30 - Читати українською
Черногорский вингер Сеяд Хакшабанович получил серьезное повышение.
Хакшабанович стал игроком Селтика, сообщает официальный сайт клуба. Черногорский вингер подписал с чемпионами Шотландии контракт на пять лет.
Воспитанник Динамо перешел в российский клуб, который будет выступать в чемпионате Кипра
Селтикку удалось дешево взять Хакшабановича, поскольку тот получил право покинуть чемпионат оккупантов. После полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину Сеяд сбежал из Рубина в Швецию, где завершал сезон за Юргорден.
Ранее в карьере Хакшабановича были Малага и Вест Хэм, где он пересекся с Ярмоленко. Сеяд стал седьмым летним новичком Селтика, который усиливается под Лигу чемпионов.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter