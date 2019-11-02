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Селтик Шведа вышел в финал Кубка шотландской Лиги

22:00 11 Читати українською
Селтик Шведа вышел в финал Кубка шотландской Лиги
Селтик вышел в финал Кубка лиги

Селтик разгромил Хиберниан (5:2) в полуфинале Кубка шотландской лиги. В финале подопечные Нила Леннона сыграют против победителя пары Рейнджерс – Хартс.

Кубок шотландской лиги, 1/2 финала

Хиберниан – Селтик – 2:5

Голы: Хальберг, 36, Камбери, 58 – Эльюнусси, 17, 44, Макгрегор, 21, Браун, 56, 90

Селтик стал первым финалистом Кубка шотландской лиги. В полуфинале "кельты" без проблем разобрались с Хибернианом – 5:2. По дублю оформили Эльюнусси и Браун, еще один гол забил Макгрегор. Марьян Швед, который недавно дебютировал в чемпионате Шотландии, не попал даже в заявку на игру.

В другом полуфинале, который пройдет 3 ноября, встретятся Рейнджерс и Хартс.

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Хиберниан Хиберниан Шотландия Украинцы за рубежом Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик
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