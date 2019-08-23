Селтик Шведа вернул Форстера на правах аренды

Голкипер Саутгемптона Форстер вернулся в Селтик на правах аренды.

Селтик в своем Twitter сообщил об оформлении годовой аренды английского голкипера Фрейзера Форстера. Футболист принадлежит Саутгемптону.

Селтик нашел конкурента для Шведа

Вратарь не является чужим лицом на Селтик Парк, ведь защищал цвета "кельтов" с 2012 по 2014 годы, после чего оказался на Сент Меррис.

Напомним, в составе шотландской команды выступает украинский нападающий Марьян Швед, который уже забил 1 гол за "зелено-белых".

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