toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Селтик Шведа вернул Форстера на правах аренды

11:41 55 Читати українською
Селтик Шведа вернул Форстера на правах аренды
Фрейзер Форстер / ФК Саутгемптон

Голкипер Саутгемптона Форстер вернулся в Селтик на правах аренды.

Селтик в своем Twitter сообщил об оформлении годовой аренды английского голкипера Фрейзера Форстера. Футболист принадлежит Саутгемптону.

Селтик нашел конкурента для Шведа

Вратарь не является чужим лицом на Селтик Парк, ведь защищал цвета "кельтов" с 2012 по 2014 годы, после чего оказался на Сент Меррис.

Напомним, в составе шотландской команды выступает украинский нападающий Марьян Швед, который уже забил 1 гол за "зелено-белых".

Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли

blog_ava
Неймар в Реал: есть фактор, который отпугивает Мадрид
11:14
360
Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Фрейзер Форстер Фрейзер Форстер Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Саутгемптон Саутгемптон Трансферы Чемпионата Англии Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
47
мин
Гранада
21:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук