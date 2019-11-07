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Селтик Шведа прервал ужасную серию выездных поединков против итальянских клубов

22:33 19 Читати українською
Селтик Шведа прервал ужасную серию выездных поединков против итальянских клубов
Игроки Селтика / Opta

Победа Селтика над Лацио на выезде (2:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы стала особенной для "кельтов".

7’ Чиро Иммобиле
 
Джеймс Форрест 38’
Оливье Нтчам 90+5’
7’ Чиро Иммобиле
38’ Джеймс Форрест
90+5’ Оливье Нтчам

Селтик победил Лацио на выезде и прервал 12-матчевую серию без побед против итальянских клубов в выездных поединках, информирует Opta.

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Интересно, что команда Шведа из этих 12 матчей не могла забить хотя бы гол в девяти из них. Победа над Лацио стала первой для "кельтов" в истории на выезде против итальянцев.

Напомним, Селтик переиграл Лацио (2:1) в Риме, а Швед даже не попал в заявку на матч.

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Теги
Лига Европы Селтик Селтик Украинцы за рубежом Лацио - Селтик Марьян Швед Марьян Швед
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