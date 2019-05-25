Селтик Шведа оформил внутренний требл третий раз подряд

Селтик обыграл Хартс в финале Кубка Шотландии и выиграл третий трофей в соревнованиях в Шотландии в этом сезоне.

Селтик завоевал Кубок Шотландии в третий раз подряд и в рекордный 39-й в истории. Команда из Глазго в этом сезоне также выиграла чемпионат и Кубок шотландской лиги.

Швед получил золотую медаль чемпионата Шотландии, не сыграв за Селтик ни одного матча

Интересно, что это третий подряд домашний требл для Селтика, который с 2017 по 2019 год выигрывает все главные турниры в Шотландии.

В начале сезона пост тренера Селтика занимал Брендан Роджерс, но он в марте пошел на работу в Лестер. Роджерса сменил Нил Леннон, которому клуб сейчас предложил полноценный контракт.

Добавим, что зимой в клуб из Глазго перешел украинский форвард Марьян Швед.

Швед выглядит прекрасно на тренировках, – тренер Селтика Леннон