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Селтик Шведа оформил внутренний требл третий раз подряд

25 мая 21:32 84 Читати українською
Селтик Шведа оформил внутренний требл третий раз подряд
Игроки Селтика с Кубком Шотландии / твиттер ФК Селтик

Селтик обыграл Хартс в финале Кубка Шотландии и выиграл третий трофей в соревнованиях в Шотландии в этом сезоне.

Селтик завоевал Кубок Шотландии в третий раз подряд и в рекордный 39-й в истории. Команда из Глазго в этом сезоне также выиграла чемпионат и Кубок шотландской лиги.

Швед получил золотую медаль чемпионата Шотландии, не сыграв за Селтик ни одного матча

Интересно, что это третий подряд домашний требл для Селтика, который с 2017 по 2019 год выигрывает все главные турниры в Шотландии.

В начале сезона пост тренера Селтика занимал Брендан Роджерс, но он в марте пошел на работу в Лестер. Роджерса сменил Нил Леннон, которому клуб сейчас предложил полноценный контракт.

Добавим, что зимой в клуб из Глазго перешел украинский форвард Марьян Швед.

Швед выглядит прекрасно на тренировках, – тренер Селтика Леннон

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Теги
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