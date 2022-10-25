Селтик в рамках 5-го тура группового этапа ЛЧ принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между Селтиком и Шахтером пройдет в Глазго на стадионе Селтик Парк. Видеотрансляция поединка доступна на MEGOGO.

Селтик – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

"Горняки" подходят к встрече в статусе третьей команды группы F, держась на дистанции в одно очко от РБ Лейпцига. Шотландцы идут на четвертой позиции, отставая от дончан на четыре зачетных балла и имея игру на Сантьяго Бернабеу в последнем туре. Для сохранения шансов на выход в плей-офф Лиги Европы "зелено-белым" необходима только победа.

Стартовые составы

Селтик: Харт – Юранович, Картер-Викерс, Йенц, Тейлор – О'Райли, Хатате – Абада, Хакшабанович, Якумакис – Фурухаси

Запасные: Бейн, Сигрист, Муй, Тёрнбулл, Маккарти, Бернабеи, Абилдгор, Маэда, Форест, Релстон

Шахтер: Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицкий, Сикан, Крыськив, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Козик, Петряк

"Ракеты, дроны. Какой, блин, футбол?": эмоциональное интервью Даниила Сикана – слезы, украинский язык и Лига чемпионов